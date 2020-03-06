В Нижнем Тагиле трамвай чуть не сбил пьяного пешехода

14:38 | 9.03.2020

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Сегодня в Нижнем Тагиле пешеход, будучи в состоянии алкогольного опьянения, едва не попал под трамвай.



Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД, пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу и, поскользнувшись, упал на трамвайные пути. В это время со стороны «Пихтовых гор» в сторону «Конечной» ехал общественный транспорт.



Водитель вовремя заметил упавшего пешехода и применил экстренное торможение. Однако тагильчанина все равно госпитализировали с травмой головы, полученной в результате падения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»