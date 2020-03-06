В Екатеринбурге закрывается один из старейших пабов города

14:10 | 9.03.2020

Фото: yandex.ru

В центре Екатеринбурга закрывается Gordon’s Doctor Scotch – один из старейших пабов города. Сотрудники заведения рассказали, что проработают до 21 марта.



По словам представителя паба, на месте старого заведения откроется новое. Концепция обновленного проекта пока не разглашается.



Отметим, в Gordon’s Doctor Scotch уже распродают мебель и готовятся к прощальным вечеринкам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»