Организаторов шоу хитов 90-х в Нижнем Тагиле обвиняют в мошенничестве

В Нижнем Тагиле отменён концерт «MegaDance», запланированный на 12 марта. Причиной отмены мероприятия стали предъявленные организаторам концерта обвинения в мошенничестве. Обвинения выдвинула группа «Пропаганда», анонсированная как участник шоу.Коллектив заявил, что узнал о предстоящем мероприятии от поклонников, хотя участие «Пропаганды» указано в афише наряду с группами «Русский размер», «Краски» и «Демо».В своем Instagram артистки рассказали, что связались с организатором и попытались договориться о выступлении, однако выяснилось, что он и не собирался их приглашать.В «Нижнетагильских гастролях» изданию «Между строк» сообщили, что концерт уже отменен. После публикации, сделанной группой «Пропаганда», организатора концерта – индивидуального предпринимателя Власова, попросили объяснить ситуацию, в ответ на что он отменил продажу билетов. В связи с этим билетные операторы закрыли продажу билетов и начали возврат денег за уже проданные.