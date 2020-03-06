Новости дня
13:31 | 9.03.2020
Фото: realmofmusic.ru
Организаторов шоу хитов 90-х в Нижнем Тагиле обвиняют в мошенничестве
Коллектив заявил, что узнал о предстоящем мероприятии от поклонников, хотя участие «Пропаганды» указано в афише наряду с группами «Русский размер», «Краски» и «Демо».
В своем Instagram артистки рассказали, что связались с организатором и попытались договориться о выступлении, однако выяснилось, что он и не собирался их приглашать.
В «Нижнетагильских гастролях» изданию «Между строк» сообщили, что концерт уже отменен. После публикации, сделанной группой «Пропаганда», организатора концерта – индивидуального предпринимателя Власова, попросили объяснить ситуацию, в ответ на что он отменил продажу билетов. В связи с этим билетные операторы закрыли продажу билетов и начали возврат денег за уже проданные.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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