Новости дня
13:16 | 9.03.2020
Фото: kubnews.ru
В Екатеринбурге мать не пережила смерть убитого сына
Сестра убитого рассказала, что женщина не выдержала переживаний из-за смерти сына.
Напомним, молодой человек решил отпраздновать День защитника Отечества в кругу друзей. Во время застолья Николаю было нанесено 20 ударов ножом, раскаялся друг убитого. После совершенного он поджег квартиру и сбежал, однако на следующий день явился в полицию с повинной.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 25 февраля он помещен в СИЗО сроком на два месяца.
Отметим, на момент инцидента бабушка, проживавшая в квартире с погибшим внуком, гостила у родственников в другом городе. Позже ей позвонила соседка и рассказала, что горит балкон квартиры.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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