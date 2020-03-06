В Екатеринбурге мать не пережила смерть убитого сына

13:16 | 9.03.2020

Фото: kubnews.ru

Вчера в Екатеринбурге скончалась мать 21-ленего Николая Некрасова, чье тело нашли в сгоревшей квартире.



Сестра убитого рассказала, что женщина не выдержала переживаний из-за смерти сына.



Напомним, молодой человек решил отпраздновать День защитника Отечества в кругу друзей. Во время застолья Николаю было нанесено 20 ударов ножом, раскаялся друг убитого. После совершенного он поджег квартиру и сбежал, однако на следующий день явился в полицию с повинной.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 25 февраля он помещен в СИЗО сроком на два месяца.



Отметим, на момент инцидента бабушка, проживавшая в квартире с погибшим внуком, гостила у родственников в другом городе. Позже ей позвонила соседка и рассказала, что горит балкон квартиры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»