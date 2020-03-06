В столицу Урала привезут чудотворную икону с частицей мощей Матроны Московской

12:38 | 9.03.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

В Храм-на-Крови доставят чудотворную икону блаженной Матроны Московской с частицей её святых мощей. Святыня прибудет в Екатеринбург в канун празднования Державной иконы Божией Матери 14 марта.



Пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщает, что чудотворному образу можно будет поклониться в Храме до 21 марта.



Известно, что икона написана и освящена в Покровской обители столицы России, где сегодня пребывают мощи Матроны Московской. Считается, что святая исцеляет болезни, помогает сохранить семью и родить ребёнка бездетным парам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»