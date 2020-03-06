В Екатеринбурге задержаны насильники несовершеннолетней

12:07 | 9.03.2020

Фото: mkset.ru

В Екатеринбурге задержаны граждане Киргизии, которые изнасиловали 17-летнюю девушку.



Как сообщает паблик «Лампа» во вКонтакте, инцидент произошел 5 марта. Полицейские ППС патрулировали улицу и увидели автомобиль, из которого мгновением позже выскочила 17-летняя девушка. Она рассказала сотрудникам полиции, что двое неизвестных ей мужчин затащили ее в автомобиль и изнасиловали.



Отмечается, что преступники, граждане Киргизии, задержаны. Делом занялся СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»