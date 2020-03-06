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11:35 | 9.03.2020

Фото: e1.ru

Пациент выпал из окна больницы в Екатеринбурге

Сегодня утром из окна отделения неврологии «Новой больницы» на ВИЗе выпал мужчина. Известно, что отделение находится на четвертом этаже.

Очевидцы сообщают, что пациент скончался на месте.

Причины произошедшего выясняются. Ни следователи, ни руководство клиники пока никаких комментариев не дают.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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