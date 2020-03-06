Под Екатеринбургом горел цех по деревообработке

11:26 | 9.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Сысерть горел цех по деревообработке. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 22:20 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 24 спасателя на шести спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 02:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются. Пострадавших нет.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»