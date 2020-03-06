В ДТП в Екатеринбурге пострадали пенсионерка и школьница

10:58 | 9.03.2020

Фото: ural.kp.ru

Накануне на перекрестке улиц Куйбышева – Белинского столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Opel. В результате аварии пострадали две пассажирки общественного транспорта.



По предварительной информации, водитель иномарки, двигаясь по Белинского со стороны Декабристов в сторону Куйбышева, на регулируемом перекрестке Куйбышева — Белинского при повороте направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с троллейбусом, движущимся в попутном направлении прямо, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



В результате ДТП на реанимобилях госпитализировали двух пассажирок троллейбуса: 84-летнюю пенсионерку с переломом ребер доставили в ГКБ №36, а 13-летнюю школьницу – в ДГКБ №9 – с предварительным диагнозом «ушиб грудной клетки», сообщили в ведомстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»