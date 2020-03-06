Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировались 30 человек

10:18 | 9.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью на Авангардной горел муниципальный жилой дом. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.



До прибытия спасателей по лестничым маршам эвакуировались 30 человек, их них – пятеро детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель спасены пять человек.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 23:48 по местному времени. На вызов выехали 10 огнеборцев на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 04:50 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»