«Уралочка» из Екатеринбурга обыграла «Сахалин» со счетом 0:2

09:53 | 9.03.2020

Фото: vsenovostint.ru

Волейбольный клуб «Уралочка» из Екатеринбурга переиграл соперниц из клуба «Сахалин», закрыв четвертьфинальную серию со счетом 0:2. Урал вышел в полуфинал «Суперлиги Париматч».



На Сахалине «Уралочка» провела тяжелейший матч, признают в клубе. Даже не смотря на то, что команда проигрывала по сетам и допускала много ошибок, все же удалось отыграть матч-бол.. Самыми результативными игроками в матче стали Ксения Парубец («Уралочка-НТМК», 37 очков) и Елена Ткачёва («Сахалин», 23 очка). Итоговый счет по партиям - 25:22, 25:18, 22:25, 20:25 и 15:11.



Николай Каполь, тренер ВК «Уралочка-НТМК» отметил особенную сложность этого матча для спортсменок. Дело не только в том, что соперник оказался очень сильным, но и в акклиматизации, которая подкосила уральских спортсменов, и в игре на два фронта – в Лиге чемпионов и в чемпионате.



Теперь уральской команде предстоит игра с «Локомотивом» (Калининградская область), она пройдет в Нижнем Тагиле 14 марта. Игры полуфинала проводятся до двух побед. При счете по итогам игр и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»