В Екатеринбурге ночью полыхал жилой барак

09:09 | 9.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на площади 250 квадратных метров повреждены перегородки первого и второго этажей, чердачное перекрытие и кровля отселенного муниципального двухэтажного жилого дома барачного типа.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:57 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 31 спасатель на восьми спецмашинах.



Все работы завершены в 07:55 по местному времени. Огнеборцы по трехколенной лестнице спасли одного человека. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»