Новости дня
22:22 | 8.03.2020
Фото: Росгвардия
Уральский лыжник выиграл марафон Кубка мира в Норвегии
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды.
«Победа Александру далась непросто. Борьба на трассе шла до самой финишной черты. Менее секунды проиграл спортсмену войск национальной гвардии норвежец Симен Крюгер. Скандинавский спортсмен отстал от лейтенанта Большунова всего на 0,9 секунды. Бронзовая медаль досталась еще одному лыжнику из Норвегии Эмилю Иверсену, его проигрыш Александру составил 19,5 секунды»,- рассказали в Росгвардии.
Теперь Большунова ожидают три лыжных спринта и две гонки на 15 километров. Он может стать первым российским мужчиной-лыжником, который завоюет «Большой хрустальный глобус».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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