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Жительница Екатеринбурга упала с 10-го этажа и осталась жива
В Следственном комитете Свердловской области подтвердили, что девушка осталась жива. По данным следователей, инцидент не связан с криминалом. Все подробности произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали о подобном инциденте. Так, 8 марта девушка 24-26 лет выпала из окна дома на улице Маневровой, 26.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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