На зарплаты свердловским медикам выделят 258 миллионов рублей

17:11 | 8.03.2020

Фото: ТАСС

Средний Урал получит 258 миллионов рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Всего правительство России на зарплаты медиков выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда ОМС



«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»,- говорится в документе.



Также Мишустин сообщил, что важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»