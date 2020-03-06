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17:11 | 8.03.2020
Фото: ТАСС
На зарплаты свердловским медикам выделят 258 миллионов рублей
Всего правительство России на зарплаты медиков выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда ОМС
«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»,- говорится в документе.
Также Мишустин сообщил, что важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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