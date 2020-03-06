В Екатеринбурге у будущей мамы в утробе скончался ребёнок

15:46 | 8.03.2020

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В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре у 23-летней будущей матери в утробе умер ребёнок. Как сообщает Telegram-канал «Лампа» со ссылкой на источник, смерть произошла по вине врачей.



Врачи оказали девушке услугу, опасную для здоровья ребёнка. В результате этого к плоду перестала поступать кровь, и он скончался. Медучереждение будет проверено правоохранительными органами.



По некоторым данным, в центре находятся женщины с осложнениями при беременности и те, у кого могут быть преждевременные роды, – у девушки были проблемы, а потому доказать врачебную ошибку не представляется возможным.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»