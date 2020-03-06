Свердловский «Автомобилист» сыграет, возможно, последнюю игру в сезоне

14:32 | 8.03.2020

Фото: ХК «Сибирь»

Сегодня, 8 марта, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» встретится с «Сибирью» и проведёт четвёртый матч плей-офф. Игра пройдёт в Новосибирске. Начало в 15:30 (по екб).



Сейчас счёт а серии 0:3 в пользу «Сибири». Серии плей-офф длится до четырёх побед. В случае, если сегодня победу одерживает «Автомобилист», команды возвращаются в Екатеринбург и проводят встречу на льду КРК «Уральца» 10 марта.



Если же победа остаётся за «Сибирью» – команда отправляется в следующий этап плей-офф, а уральцы вылетают из схватки за кубок Гагарина.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»