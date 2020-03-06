Из-за коронавируса «Большой шлем – 2020» в Екатеринбурге пройдёт при пустых трибунах

14:18 | 8.03.2020

Фото: пресс-служба турнира «Большой Шлем»

В Екатеринбурге из-за коронавируса международный этап по дзюдо «Большой шлем – 2020» пройдёт без зрителей. Соответствующее решение принято по рекомендации Роспотребнадзора.



В результате ограничений схватки сильнейших спортсменов можно будет увидеть только в прямом эфире. Финалы будет показывать телеканал Матч! Боец, а предварительные схватки – официальный YouTube-канал международной федерации дзюдо.



Напомним, согласно планам, турнир пройдёт с 13 до 15 марта. В состав национальной команды вошли 56 лучших спортсменов, в том числе пятеро свердловчан. Всего в Екатеринбурге ожидают 587 атлетов из 90 стран. Известно, что не приедут сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, а также те, кто был в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией.



Все остальные участники пройдут все необходимые медицинские обследования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»