Свердловчане увидят на небе Венеру и Уран

Сегодня, Международный женский день и Международный день планетариев, после 20:00 жители Свердловской области смогут в бинокль разглядеть Венеру и Уран.Венера пройдёт вблизи Урана. Уран, седьмую планету Солнечной системы, можно увидеть только в бинокль.Добавим, Венерой можно будет любоваться весь март по вечерам, сразу после захода Солнца. Она будет видна в западной части неба высоко над горизонтом.