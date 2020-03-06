22:02 | 7.03.2020

Фото: basket.ugml.com

Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» в СКК «Оренбуржье». Это уже седьмая победа уралочек над оренбурженками за сезон. Как расскзаали в пресс-службе уральского клуба, дабл-дабл за игру оформили сразу 4 игрока.



«Решающим в игре можно смело назвать отличные действия Бриттни Грайнер, которая доставила немало хлопот соперницам. На ней игроки „Надежды“ умудрились заработать больше половины персональных замечаний — 10, которые центровая УГМК со штрафной линии легко монетизировала в 10 очков, став по итогу встречи самым результативным игроком с показателем 26 очков и 8 подборов», — рассказали в пресс-службе.



Также дабл-дабл оформили Бреанна Стюарт (14 очков и 12 подборов), Эмма Меессеман (14 очков и 3 подбора) и Елена Беглова (10 очков и 5 передач). Игра завершилась со счетом 53:82 (18:9, 21:15, 22:11, 21: 13).



Добавим, что следующую игру уральские баскетболистки проведут против французского «Монпелье» в рамках четвертьфинальной серии игр плей-офф Евролиги. Матч состоится 11 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»