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17:58 | 7.03.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

За вывоз снега из дворов жителям Екатеринбурга придется доплачивать

Скорее всего, жителям Екатеринбурга придется доплачивать за вывоз снега из дворов. Об этом рассказал глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

Как объяснил чиновник, за данный вопрос отвечают УК и ТСЖ, в регламент в которых не входит уборка снега с территории, только расчистка дорог и тротуаров. Что и освобождает работников от этой обязанности и позволяет складировать снег в газонах.

Для вывоза снега с территории двора собственникам необходимо организовать общее собрание и набрать две трети голосов в поддержку данного решения.

«Тогда управляющая компания получает данный протокол и за счет средств собственников жилья начинает вывозить снег. До этого момента управляющая компания, которой обязанности не вменен вывоз снега, вывозить его не может, так как средств она от граждан не получает. Но здесь необходимо понимать, что тогда у всех жителей данных многоквартирных домов в платежке появятся дополнительные строки об оплате за вывоз снега», - отметил глава района в эфире радио «Комсомольская правда».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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