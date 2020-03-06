На въезде в Екатеринбург из-за ДТП образовалась огромная пробка

Сегодня днем на улице Металлургов в направлении к центру Екатеринбурга образовалась огромная пробка из-за ДТП.Очевидцы сообщают, что пикап столкнулся с другим участником движения, который впоследствии отбросило на бетонный забор. Кто-то утверждает, что столкнулись три авто: два пикапа и внедорожник. В результате в пробку встал весь Ново-Московский тракт в сторону центра Екатеринбурга.На место происшествия подъехали сотрудники ГУ МЧС и реанимобиль. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.