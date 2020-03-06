В Екатеринбурге приближается 12 неделя моды

15:29 | 7.03.2020

Фото: sobaka.ru

С 11 по 16 марта в Екатеринбурге пройдет XII сезон EKATERINBURG FASHION WEEK. Мероприятие состоится при поддержке правительства Кыргызстана и Генерального консульства Кыргызской республики в столице Урала.



Откроют неделю моды ведущие дизайнеры Республики Кыргызстан. Также свои коллекции продемонстрируют более 50 дизайнеров и торговых марок из России, Болгарии и Индии. Показы пройдут на площадке Уральского Центра развития дизайна.



Отметим, в Екатеринбурге FASHION WEEK проводится дважды в год и за 6 лет более 200 начинающих модельеров получили мощный старт и возможность выступить на одном подиуме вместе с именитыми дизайнерами.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»