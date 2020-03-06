В Свердловской области оторвалась льдина с 20 рыбаками

15:10 | 7.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Заречном на Белоярском водохранилище в двух километрах от берега оторвалась льдина с 20 рыбаками. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 13:15 по местному времени. К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке.



В ведомстве доложили, что все любители поздней рыбалки на льду спасены, пострадавших нет.



Спасатели призывают жителей повременить с рыбалкой и не подвергать свою жизнь опасности. Отмечается, что в выходные и праздничные дни спасатели усилили работу по патрулированию мест массового выхода людей на лед. В Свердловской области насчитывается 55 таких мест.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»