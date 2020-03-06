Ситуацию с краном изучит комиссия Уральского Ростехнадзора

17:33 | 6.03.2020

В соответствии с решением Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) начала свою работу комиссия по техническому расследованию причин аварии с маломобильным краном в Екатеринбурге на улице Белинского. Напомним, 2 марта стрела крана развернулась в сторону дороги и опустилась на троллейбусную контактную сеть. Оборудование принадлежит челябинской фирме ООО «СК Кранбюро».



В соответствии с федеральным законодательством расследованием причин технических происшествий занимается территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор в соответствующей сфере. Кран, который претерпел аварию, находится в составе опасного производственного объекта участка механизации, который эксплуатируется ООО «СК Кранбюро». В комиссию вошли директор и инженер по охране труда челябинской фирмы, сотрудники ООО «МСС-Инвест» и страховой организации, а также ответственные лица из администрации Октябрьского района Екатеринбурга. Возглавил комиссию по расследованию причин аварии представитель Уральского Ростехнадзора.



Расследование будет проведено в установленный законом срок.



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