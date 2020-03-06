В праздники свердловские энергетики работают по особому режиму

14:54 | 7.03.2020

Фото: oblgazeta.ru

Международный женский день внес коррективы в работу энергетиков Свердловской области. Круглосуточное дежурство с 7 по 9 марта будут нести 10 аварийно-восстановительных бригад из 40 человек и 18 единиц специальной техники.



Пресс-служба Свердловского филиала «Т-Плюс» сообщает, что речь идет обо всех производственных объектах предприятия, Екатеринбургской теплосетевой компании, Свердловской теплоснабжающей компании и АО «Региональные тепловые сети».



Компании уже подготовили оборудование к работе в праздничные дни, теплоэлектростанции и котельные – к бесперебойному теплоснабжению потребителей. Создан необходимый запас резервного топлива.



В случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий, определён порядок оперативного взаимодействия с органами МВД и подразделениями МЧС России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»