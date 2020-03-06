В Екатеринбурге осужден черный лесоруб, причинивший ущерб стране на восемь миллионов рублей

14:30 | 7.03.2020

Фото: vyatka-grad.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Максима Г. виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной по обращению граждан о вырубке деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга. В мероприятии принимали участие Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков», Росреестра.



Установлено, что Максим Г. вырубил 720 деревьев на земельном участке площадью в один квадратный километр в районе 11 км ЕКАДа. Как подсчитали специалисты, правонарушитель нанес России ущерб на сумму свыше восьми миллионов рублей.



Подсудимый пытался заверить суд, что рубка производилась иным лицом, однако экспертиза доказала, что представленные документы оказались сфальсифицированы.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил наказание мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал подсудимого возместить причиненный ущерб.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»