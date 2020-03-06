«Уральские авиалинии» скорректировали политику компании в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

13:39 | 7.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В связи с распространением коронавируса авиакомпания «Уральские авиалинии» разрешила возвращать невозвратные билеты и менять направление и дату перелета. Речь идет об авиабилетах, приобретенных в период с 8 марта по 15 апреля.



В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что такие условия действуют на все направления, даты и тарифы. Компания заверяет, что штрафы не будут взиматься даже за смену планов пассажира непосредственно перед вылетом, вплоть до окончания регистрации на рейс – за 40 минут до вылета или ранее. Однако за возврат билетов, купленных в этот период, предусмотрен сбор за операцию возврата - 1000 рублей за каждый билет.



Напомним, Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от посещения других стран или максимально сократить сроки пребывания за рубежом из-за угрозы коронавируса.



На момент публикации, в Европе заражено 7,5 тысяч человек, погибли – 216 человек. Всего в мире заражено более 100 тысяч человек, из них погибли – 3491, выздоровели 57 334 человек. В России заражено 13 человек, из них шесть в Москве, три – в Казани и по одному в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»