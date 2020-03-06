В Свердловской области вышло распоряжение об уничтожении деревни Антоновка

13:12 | 7.03.2020

Фото: скриншот документа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об упразднении деревни Антоновка, расположенной в Таборинском районе региона. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.



Отметим, такое решение принято Законодательным собранием Свердловской области. Документ вступит в силу 16 марта этого года.



В конце декабря стало известно о четырех фактически не функционирующих деревнях, которые подлежат упразднению. Кроме Антоновки в списке числятся деревня Новая в Слободо-Туринском районе и поселки Плотина и Подгорный в Невьянске и Полевском.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»