По Шредингеру: жителю Екатеринбурга через суд пришлось доказывать, что он – жив

12:54 | 7.03.2020

Фото: e1.ru

Жителю Екатеринбурга Игорю пришлось доказывать свое существование через суд. До последнего времени все инстанции страны были официально уверены в его смерти. Сейчас он считается одновременно и живым, и мертвым на официальном уровне.



История началась, когда свердловчанин потерял свой паспорт в 2016 году. Тогда он написал заявление в полицию о пропаже, заплатил штраф, госпошлину и восстановил документ. А в 2017 году Игорь получил срок за кражу и отправился в колонию. В Гаринской ИК он попытался устроиться на работу на местное производство. Спустя некоторое время администрация колонии подала данные Игоря в Пенсионный фонд РФ. Но из госучреждения пришел неожиданный ответ – молодой человек считается мертвым, соответственно данные не принимаются.



В базе данных ПФР числилось, что Игорь умер еще в 2017 году, причем не на Урале, а в подмосковном Орехово-Зуево. По предварительным данным, неизвестный нашел паспорт главного героя этой истории и оставил себе, чтобы жить по чужому документу. Позже труп этого человека находят в Подмосковье, а вместе с ним и паспорт Игоря. Опознать погибшего никто не явился и его похоронили под именем свердловчанина.



Администрация колонии, в которой главный герой истории отбывал наказание, попыталась послать запросы в различные инстанции, однако «воскресить» Игоря так и не удалось. Работу в колонии осужденный не получил.



В январе этого года мужчина вышел из исправительного учреждения, но, даже имея при себе паспорт, доказать свое существование так и не смог. СНИЛС также оказался недействительным. Для всех инстанций он оставался мертвым.



На помощь пришел общественный фонд «Новая жизнь». Юрист фонда Марина Чукавина рассказала, что организация подала документы в суд, чтобы акт о признании его умершим признали недействительным.



Суд признал Игоря живым, однако свидетельство о смерти не аннулировал – кто-то же похоронен в Орехово-Зуево. С этим решением суда мужчина пошел в Пенсионный фонд. Там дали справку с номером СНИЛС, в течение месяца он должен получить новый документ. В настоящее время герой истории уже устроился на работу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»