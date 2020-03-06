В Екатеринбурге в метро парень чуть не попал под поезд

12:09 | 7.03.2020

Фото: gde2496.ru

Накануне вечером в Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» молодой человек упал с платформы на пути. Руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых подтвердил случившееся.



Сообщается, что 25-летнему жителю Нижнего Тагила Илье стало плохо, из-за внезапно появившегося головокружения парень упал на пути. Окружающие оперативно помогли парню вернуться на платформу, сохранив таким образом парню жизнь. Прибывшая на место происшествия «скорая» оказала ему первую медицинскую помощь и госпитализировала в горбольницу №23 с диагнозом «черепно-мозговая травма».



Полковник Горелых отмечает отсутствие криминального составляющего в произошедшем – это несчастный случай. Тем не менее по итогам проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»