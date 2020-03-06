В Нижнем Тагиле загорелся трамвай

11:59 | 7.03.2020

Фото: vk.com

Сегодня утром в Нижнем Тагиле в районе поселка Северный загорелся трамвай. Причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке, сообщает Отдел надзорной деятельности.



На место происшествия выехали две спецмашины ГУ МЧС, однако сотрудники трамвайного депо справились с возгоранием самостоятельно.



В результате инцидента оплавился силовой кабель. К счастью, пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»