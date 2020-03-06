Новости дня
10:32 | 7.03.2020
Фото: Ольга Кольтенберг
«Генеральная репетиция двадцатилетия»: «Звери» покорили уральских фанатов
«Звери» приехали в столицу Урала с новой эпичной программой «У тебя в голове», куда вошли избранные хиты группы. Фанаты услышали как старые песни – «Просто такая сильная любовь» –, так и новые – «Котенок». Зал был практически полностью заполнен, и зрители неустанно рукоплескали музыкантам. Особенно эффектно было, когда фанаты включили фонарики на телефонах и подпевали группе.
Ну а больше всего повезло тем счастливчикам, кто смог пробраться к самой сцене. Примерно в середине концерта Рома Зверь спустился с сцены и прошелся вдоль ограждений, пожимая руки фанатам.
– У нас сегодня прекрасная репетиция нашего двадцатилетия, потому что в следующий раз мы приедем к вам в город с юбилейной программой. Нам будет 20 лет! – заявил со сцены вокалист. Он также добавил, что в новой программе будут не только старые, но и новые хиты.
Завершился концерт весьма символично знаменитой песней «До скорой встречи». После того как группа покинула сцену, зрители еще долго стояли, аплодировали и кричали «Спасибо».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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