«Генеральная репетиция двадцатилетия»: «Звери» покорили уральских фанатов

Накануне, 6 марта, легендарная группа «Звери» покорила екатеринбургских фанатов. Концерт начался в 20:00 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».«Звери» приехали в столицу Урала с новой эпичной программой «У тебя в голове», куда вошли избранные хиты группы. Фанаты услышали как старые песни – «Просто такая сильная любовь» –, так и новые – «Котенок». Зал был практически полностью заполнен, и зрители неустанно рукоплескали музыкантам. Особенно эффектно было, когда фанаты включили фонарики на телефонах и подпевали группе.Ну а больше всего повезло тем счастливчикам, кто смог пробраться к самой сцене. Примерно в середине концерта Рома Зверь спустился с сцены и прошелся вдоль ограждений, пожимая руки фанатам.– У нас сегодня прекрасная репетиция нашего двадцатилетия, потому что в следующий раз мы приедем к вам в город с юбилейной программой. Нам будет 20 лет! – заявил со сцены вокалист. Он также добавил, что в новой программе будут не только старые, но и новые хиты.Завершился концерт весьма символично знаменитой песней «До скорой встречи». После того как группа покинула сцену, зрители еще долго стояли, аплодировали и кричали «Спасибо».