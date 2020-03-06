В Екатеринбурге на улице Коминтерна сбили человека

20:04 | 6.03.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице сегодня вечером на улице Коминтерна сбили человека, об этом рассказали очевидцы.



Инцидент произошел возле дома по адресу Коминтерна,3. Точная информация о состоянии человека пока что неизвестна.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»