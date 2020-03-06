Новости дня
20:04 | 6.03.2020
Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге на улице Коминтерна сбили человека
Инцидент произошел возле дома по адресу Коминтерна,3. Точная информация о состоянии человека пока что неизвестна.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
06.03.2020
20:04 | 6.03.2020
В Екатеринбурге на улице Коминтерна сбили человека
19:41 | 6.03.2020
На Урале стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»
18:48 | 6.03.2020
На улице Саввы Белых в Екатеринбурге горит жилой дом
18:29 | 6.03.2020
В Свердловской области сохраняется стабильная эпидобстановка
18:17 | 6.03.2020
За 2019 год в свердловские браконьеры убили 248 диких животных
17:53 | 6.03.2020
«Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта участка трассы М-5
17:29 | 6.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего 17-летнего юношу
17:09 | 6.03.2020
В Перми состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории города
16:32 | 6.03.2020
В центре уральской столицы выделенную полосу сделали с нарушениями
15:58 | 6.03.2020
Команда пермских спортсменов заняла призовое место на финале Кубка России по синхронному катанию
15:52 | 6.03.2020
В Чайковском открыли бюст солдату 6-й роты 104 Псковской парашютно-десантной дивизии
14:57 | 6.03.2020
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
14:10 | 6.03.2020
В Богдановиче будут судить свердловчанку, обвиняемую в незаконном хранении наркотиков массой 1,48 грамм
13:23 | 6.03.2020
В Екатеринбурге займутся реконструкцией улицы Кирова
13:11 | 6.03.2020
В Пермском крае в 2020 году для 7,5 тысячи ребят построят новые детские сады и школы
12:52 | 6.03.2020
В Свердловскую область вновь вернется плюсовая температура
12:50 | 6.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
12:41 | 6.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в пожаре
12:32 | 6.03.2020
Спикер ЗС поздравляет жительниц Пермского края
12:30 | 6.03.2020
В Екатеринбурге наградили победителей и призеров ГТО
12:22 | 6.03.2020
В Ревде ограничат движение по улице Карла Либкнехта
12:04 | 6.03.2020
Фигуристы из Прикамья стали призерами чемпионата мира среди юниоров
12:00 | 6.03.2020
Глава Прикамья поздравляет женщин с 8 Марта