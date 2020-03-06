На Урале стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

19:41 | 6.03.2020

Фото: пресс-служба конкурса

В Свердловской области стартовал полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» в Уральском федеральном округе, об этом рассказали в пресс-службе конкурса.



Всего в полуфинале примет участие 52 одна команда педагогов. 22 из них являются представителями Свердловской области. В течение трех дней им предстоит соревноваться в формате «педагогического триатлона», в который войдут блоки «Педагогические дебаты» и «Методический конструктор».



Финалисты отправятся в Москву и будут соревноваться с другими педагогами России с 16 по 22 апреля. Награждение победителей пройдет во время форума «Россия – страна возможностей».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»