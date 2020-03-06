За 2019 год в свердловские браконьеры убили 248 диких животных

18:17 | 6.03.2020

Фото: vestivrn.ru

В 2019 году жертвами браконьеров в Свердловской области стали 248 диких животных, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Браконьеры отстреляли 189 диких копытных животных, 6 пушных зверей и 53 птицы. Ущерб, причиненный лесным ресурсам, оценили в 8 миллионов 652 тысячи рублей.



При этом за прошедший год было проведено более 4,5 тысяч рейдов. За нарушение правил охоты были привлечены 777 физлиц, им назначили более 1 млн рублей штрафов. Также у браконьеров изъяли 49 единиц огнестрельного оружия и 264 орудия охоты.



Кроме того, было возбуждено 76 уголовных дел, 15 браконьерам вынесли обвинительные приговоры.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»