«Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта участка трассы М-5

17:53 | 6.03.2020

Фото: regionsamara.ru

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта трассы М-5 «Урал». Речь идет об участке трассы с 79 по 121 километр.



Соответствующая документация уже размещена на официальном портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет чуть больше четырех миллионов рублей. Подрядчику предстоит расширить участок трассы с двух до четырех полос.



В результате ремонта ширина проезжей части должна будет увеличиться до 14 метров. Расчетная скорость движения транспорта остановится на 100 км/ч.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»