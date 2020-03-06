В Екатеринбурге ищут пропавшего 17-летнего юношу

17:29 | 6.03.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Об этом сообщает УМВД России по региону.



Заявление о пропажи Мансура Джастамбуева поступило в дежурную часть полиции вчера, 5 марта, хотя юноша пропал еще 28 февраля. Он ушел из дома, расположенного на улице Краснофлотцев, 25а, около 16:00 и до сих пор не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, карие глаза и черные волосы. На момент пропажи он был одет в синюю куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.



В полиции отметили, что на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Мансура, то необходимо позвонить в полицию по телефонам (343)356-42-14, 89965929769 (ПДН) или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»