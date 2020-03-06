Проведение крупнейшей выставки в Екатеринбурге «Иннопром» оказалось под угрозой

17:05 | 6.03.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге под угрозой оказалось проведение крупнейшей выставки «Иннопром». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на мэрию Екатеринбурга.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в 2020 году партнером выставки должна была стать Италия, однако там зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом. Министр промышленности и торговли России, ответственный за проведение выставки, сообщил, что на данный момент информации о переносе не было. Также директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин добавил, что звонков об отмене не поступало.



Кроме того, вместе с крупнейшей выставкой под угрозой отмены находится и фестиваль «Grand Italia Fest», который должен был пройти в рамках «Иннопрома».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»