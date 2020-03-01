В центре уральской столицы выделенную полосу сделали с нарушениями

16:32 | 6.03.2020

В уральской столице выделенную полосу для движения трамваев на проспекте Ленина сделали с нарушениями. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.



В январе этого года над трамвайными путями на участке проспекта Ленина от улицы Вайнера до Московской установили знаки «Въезд запрещен» и стрелку, указывающую на полосу. Также для поимки нарушителей на столбах повесили камеры.



Местного жителя Дмитрия Ларионова смутила такая комбинация дорожных знаков. Он написал об этом в ГИБДД и заявил, что странная комбинация противоречит ПДД и ГОСТу. Екатеринбуржец пояснил, что трамвайные пути не относятся к проезжей части, потому что понятие «полоса движения» к ним не применимо.



Ларионову пришел ответ ГИБДД, из которого следует, что знаки действительно были установлены с нарушениями, однако такие действия были необходимы. «Учитывая условия движения на участке дороги по проспекту Ленина, применение указанных знаков является обоснованным. Технические средства организации дорожного движения допускается применять в тех случаях, не предусмотренных настоящим стандартом, если необходимость их применения обусловлена конкретными условиями движения», — цитирует инспекторов ЕТВ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»