Высокинский утвердил перечень территорий, которые благоустроят в этом году

16:10 | 6.03.2020

Фото: eburg.mk.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень общественных территорий, которые предстоит благоустроить в этом году, и нормативную стоимость элементов благоустройства. Об этом сообщает «МК-Урал».



Согласно подписанному постановлению, в 2020 году благоустроят набережную Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через Ольховку, Зеленую рощу, парк имени XXII Партсъезда и набережную Городского пруда от улицы Папанина до Челюскинцев. Эти объекты были выбраны для реставрации на основе открытого голосования граждан.



Кроме того, в список объектов для благоустройства вошли 36 дворов, дизайн-проекты которых утвердили собрания собственников помещения и общественные комиссии районов. В этих дворах будет сделан ремонт подъездов и освещения, а также установка скамеек и урн. Дополнительные работы будут производиться по пожеланиям собственников. В этот список входят обустройство парковок, зон отдыха, детских площадок, турников и прочее.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»