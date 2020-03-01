В Екатеринбурге в колонию отправили местного жителя, ограбившего ветерана труда

15:24 | 6.03.2020

Фото: v-variant.com.ua

В столице Урала вынесен приговор местному жителю, который совершал мошеннические действия и грабеж в отношении ветерана труда. Мужчина отправится в колонию на пять с половиной лет.



В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что летом 2018 года злоумышленник получил от пенсионерки семь с половиной тысяч рублей под видом предоплаты за установку дверей, хотя и не собирался ее производить. Затем он переоделся в полицейского и проникнул в квартиру женщины, где украл сумку с документами и 33 тысячи рублей.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, которые предусмотрены частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину» и пунктом «в» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершённый с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на один год.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»