В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину

14:57 | 6.03.2020

В Екатеринбурге около рынка «Таганский ряд» под колеса грузового поезда попала женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.



В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР сообщили, что трагедия произошла на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский накануне днем. Женщина 1971 года рождения решила перейти ж/д пути в неустановленном месте. Машинист поезда заметил ее, подал звуковой сигнал и пытался применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.



На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Они осмотрели место происшествия и опросили сотрудников локомотивной бригады. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»