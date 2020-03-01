В Богдановиче будут судить свердловчанку, обвиняемую в незаконном хранении наркотиков массой 1,48 грамм

14:10 | 6.03.2020

Фото: vestivrn.ru

В Богдановиче закончилось расследование уголовного дела в отношении свердловчанки, обвиняемой в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков массой 1,48 грамм, об этом рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.



Подозреваемую 37 лет задержали 6 июля 2019 года на лестничной площадки одного из домой на улице Партизанской. Женщина пыталась избавиться от пакетика с неизвестным веществом, выбросив его из кармана пиджака. Позже следователи выяснили, что в пакетике было наркотическое вещество.



Женщина полностью признала свою вину. Также она рассказала, что купила наркотики через интернет, переведя денежные средства через КИВИ кошелек.



На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»