В Екатеринбурге проходят акции «Напиши письмо солдату» и «Подари книгу солдату»

13:37 | 6.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице в честь 75-летия Великой Победы стартовали акции «Напиши письмо солдату» и «Подари книгу солдату», об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Акции проводятся по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.



В мероприятии могут принять участие воспитанники воскресных школ, активисты приходских молодежных клубов, обучающиеся Свято-Симеоновской гимназии, воспитанники Братства православных следопытов, кадеты, а также студенты светских средних и высших учебных заведений и общеобразовательных школ, ребята из детских домов и интернатов. Им нужно будет подготовить письмо или открытку с поздравлением с Пасхой Христовой, Днем Победы или просто с добрыми словами поддержки. Кроме того, участники смогут подарить солдатам книги.



Все письма и книги будут переданы военнослужащим штатным военным духовенством Министерства обороны РФ. Адреса, по которым нужно отправлять письма и книги, чтобы стать участником опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.



Отметим, акция продлится до 1 апреля 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»