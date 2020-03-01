Новости дня
13:37 | 6.03.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге проходят акции «Напиши письмо солдату» и «Подари книгу солдату»
Акции проводятся по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
В мероприятии могут принять участие воспитанники воскресных школ, активисты приходских молодежных клубов, обучающиеся Свято-Симеоновской гимназии, воспитанники Братства православных следопытов, кадеты, а также студенты светских средних и высших учебных заведений и общеобразовательных школ, ребята из детских домов и интернатов. Им нужно будет подготовить письмо или открытку с поздравлением с Пасхой Христовой, Днем Победы или просто с добрыми словами поддержки. Кроме того, участники смогут подарить солдатам книги.
Все письма и книги будут переданы военнослужащим штатным военным духовенством Министерства обороны РФ. Адреса, по которым нужно отправлять письма и книги, чтобы стать участником опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.
Отметим, акция продлится до 1 апреля 2020 года.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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