Губернатор Свердловской области поздравил женщин с наступающим праздником

13:06 | 6.03.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с приближающимся Международным женским днем. Обращение к женщинам опубликовано на портале департамента информполитики региона.



«Этот праздник позволяет нам вновь и вновь выразить восхищение вами, дорогие женщины, вашей удивительной способностью всё успевать, наполнять нашу жизнь смыслом, благоустраивать и гармонизировать всё вокруг», –сказал Евгнений Куйвашев. – Женщины решают задачи государственной важности, добиваются высоких результатов во всех сферах жизни, реализуют социальные проекты, воспитывают детей, заботятся о близких и домашнем уюте. На женщинах держится мир, счастье, добро и любовь».



Также губернатор отметил, что женщины – главное богатство нашей страны и пожелал свердловчанкам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»