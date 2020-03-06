В Екатеринбурге прошла акция ГИБДД, посвященная Международному женскому дню

Сегодня, 6 марта, в центре Екатеринбурга сотрудники регионального ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи», приуроченную к празднику 8 Марта. Мероприятие началось в 11:00 напротив здания городской администрации.Акция проходила так: один из сотрудников ГАИ останавливал автомобиль с женщиной за рулём, а когда она тянулась за водительским удостоверением, её приглашали выйти из машины и поздравляли с праздником. Полицейские желали автомобилисткам безопасных дорог и весеннего настроения, а также дарили букет тюльпанов и памятный подарок: обложку документов с символикой ГИБДД. Все женщины были очень рады поздравлениям и приятно удивлены.«Эта акция проводится ежегодно в преддверии 8 Марта, – рассказал капитан полиции Евгений, – Конечно, нам очень приятно каждый год поздравлять женщин-автомобилисток, это всегда дарит положительные эмоции. Эту акцию мы проводим и для профилактики дорожных правонарушений, и для того, чтобы подарить женщинам море улыбок. Мы дарим им цветы, и в тоже время напоминаем о правилах поведения на дорогах, потому что, к сожалению, число дорожных происшествий в городе только растёт».Ранее пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России сообщала, что цель мероприятия – не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.