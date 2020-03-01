В Екатеринбурге наградили победителей и призеров ГТО

12:30 | 6.03.2020

Фото: Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга

В уральской столице состоялось награждение победителей и призеров муниципального этапа физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Всего 390 участников соревновались в различных дисциплинах 28 и 29 февраля на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». С успехами спортсменов поздравил замначальника Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Станислав Гагин.



Отмечается, что по итогам данных состязаний была сформирована сборная, которая представит уральскую столицу в СК «Курганово» на областном этапе ГТО 14 и 15 марта.



Со списком победителей и призеров фестиваля можно ознакомиться на официальном портале уральской столицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»