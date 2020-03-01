В Екатеринбурге сотрудника ДПС обвиняют в совращении 12-летней девочки

11:59 | 6.03.2020

В Екатеринбурге на инспектора ДПС завели восемь уголовных дел о половых сношениях и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).



По некоторым данным, отношения 34-летнего мужчины и 12-летнего ребенка длились с сентября 2019 года по февраль 2020. Все происходило в квартире одного из домов на улице Военной. При этом, отношения продолжались по обоюдному согласию.



«Должностное лицо, о котором идет речь, с позором уволено из системы МВД. Кроме того, начальником главного управления МВД России по Свердловской области генералом Александром Мешковым по данному ЧП назначено проведение служебной проверки в отношении всех непосредственных руководителей подозреваемого. По ее итогам будет дана принципиальная оценка их профилактической работе по недопущению ЧП с личным составом»,- сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»