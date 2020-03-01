Свердловский «Автомобилист» проведёт третий матч плей-офф

11:39 | 6.03.2020

Сегодня, 6 марта, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» проведёт третью встречу с «Сибирью» в рамках плей-офф. Игра пройдёт на выезде в Новосибирске. Начало в 17:30 (по екб).



Напомним, команды уже дважды встречались в Екатеринбурге. Оба раза победу одержала «Сибирь» – 2 марта со счётом 0:2, и 4 марта по овертайму со счётом 0:1. Серия плей-офф длится до четырёх побед.



Отметим, тем временем таблица плей-офф мезона 2019/2020 преобразовалась. Теперь на «Востоке» пара «Ак Барс»-«Нефтехимик» имеет счёт в серии 2:0, «Барыс»-«Металлург» 2:1, «Авангард»-«Салават Юлаев» 2:1.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»